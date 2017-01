4 dicembre 2015 "Uomini e Donne": Rossella Intellicato lascia il trono in lacrime, ma poi ci ripensa Lʼex gieffina si sfoga con gli autori del programma, affermando di non voler continuare, ma poi ritorna sui suoi passi e litiga con Tina Rossella, dopo il Gf cerca lʼamore

Rossella Intellicato lascia il trono di "Uomini e Donne", ma poi ci ripensa. La ragazza, reduce dal "Grande Fratello 14", si è sfogata in lacrime con gli autori del programma, ammettendo di non riuscire a gestire la pressione: "Questa nuova esperienza non è arrivata nel momento giusto per me. So che me ne pentirò, ma devo pensare a me", ha detto, lasciando presagire un addio, salvo poi ripensarci e avere un duro scontro con Tina Cipollari in studio.

"Non ho fatto i conti con me stessa purtroppo. Il GF è stata un'esperienza forte per me e non ho ancora avuto il tempo materiale per ritornare alla vita reale. Mi sono lanciata, ma il mio fisico e la mia testa hanno bisogno di staccare". Con queste parole Rossella Intellicato ha aperto il suo cuore agli autori dello show condotto da Maria De Filippi.

Un cedimento temporaneo, visto che la ragazza è poi tornata sui suoi passi, attirandosi le critiche di Tina. La Cipollari ha accusato la tronista di essere viziata: "Non sai neanche tu cosa devi fare. Tu non piaci a nessuno proprio perché sei instabile". "Mi dispiace per te Tina, perché dovevo andare via, e invece ho tirato fuori la grinta. Ho capito che questa esperienza me la voglio vivere e starò ancora qua!", ha risposto piccata la ragazza, che dunque continua il suo percorso.