"Uomini e Donne", Oscar è il nuovo tronista

Concluso tra le polemiche l'avventura di Lucas, a "Uomini e Donne" il trono maschile è rimasto vuoto. Ad occuparlo arriverà Oscar Branzani, 26enne napoletano imprenditore nel campo della moda. "Ho voglia di innamorami, in una donna mi colpiscono soprattutto lo sguardo e gli occhi. Spero di trovare una compagna che mi possa dare quel qualcosa in più che ancora devo trovare".

Seguito da oltre 450.000 persone sui social, influencer e imprenditore, Oscar inizia a 16 anni nel mondo del calcio. Un percorso che lo porta anche in serie A, passando dalla serie C alla serie B; a soli 20 anni è in comproprietà del Sampdoria e del Cittadella, indossando la maglia della nazionale.

Nel corso degli anni, Oscar, si avvicina al mondo dell'imprenditoria prestando la sua immagine come volto e testimonial di importanti progetti. Molte le start-up da lui curate e divenute, in pochi mesi, realtà di successo. Il suo fisico da atleta e la sua semplicità lo portano, nel corso degli anni, a diventare uno dei top digital influencer italiani. Le sue storie d'amore, tra cui l'ultima finita da qualche anno, lo portano ancor di più vicino alle persone che ne apprezzano i suoi valori e il suo lato romantico. Gli stessi valori che ha deciso di portare in questo nuovo percorso da Maria De Filippi e sfidare se stesso, cercando di trovare la sua nuova compagna di vita.

Per le corteggiatrici sarà però un osso duro da conquistare "esigo molto da me stesso e anche dalla persona che voglio al mio fianco". Nella sua vita si è innamorato solo una volta "è stato un grande amore che è durato tre anni ed è finito perché sono stato tradito. Per questo motivo faccio molta fatica a fidarmi".