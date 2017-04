"Uomini e Donne": Marco tenta di riconquistare Federica e le ruba un bacio

Strada in salita per Marco, deciso a tutto pur di conquistare di nuovo Federica. La ragazza però è furibonda e certo non scorda l'esterna tra il tronista e la sua rivale: Giorgia.

Dopo due giorni di interruzione, riprende "Uomini e Donne" e riprendono anche le storie lasciate a metà dei ragazzi del trono classico.

Marco, desideroso di guadagnare ancora una volta la fiducia di Federica, scopre proprio malgrado che l'esterna con lei si rivela in realtà una lunghissima espiazione per gli errori commessi, durante la quale la ragazza non sembra volergli concedere sconti e sibila: "Il bacio con Giorgia non mi ha dato fastidio. Io ti guardo con occhi diversi perché mi hai screditato per darle un contentino".

Con fatica, Marco riesce a strappare un sorriso a Federica e, in quell'esatto momento, prova anche a rubarle un bacio, ma la reazione non è certo positiva. Almeno sulle prime.

Guarda la clip tratta da "Uomini e Donne".