"Uomini e Donne", le scelte di Andrea e Oscar

E' la volta di Andrea e della sua esterna con Giulia, che lo porta in giro a fare shopping e gli fa conoscere alcune sue amiche. Diverso l'incontro con Laura, che organizza una romantica escursione in gondola per Venezia. La prima ad entrare è Laura, che dopo essere stata rifiutata esce dallo studio furiosa. E' il momento di Giulia. Parte un video in cui si vede il balcone di Giulietta a Verona con sotto la scritta "la mia Giulietta sei tu". Non servono altre parole, lei lo abbraccia e lo bacia a lungo prima di dire sì.