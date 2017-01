"Uomini e Donne", la scelta di Claudio è Ginevra

Claudio ha concluso il suo percorso a "Uomini e Donne" nel migliore dei modi, uscendo dal programma mano nella mano con la sua Ginevra. Per l'ultima tappa dell'avventura il tronista ha voluto solo lei e dopo la scelta la coppia si è baciata sotto una cascata di petali. Intanto spazio ai nuovi tronisti che affiancheranno Manuel d'ora in avanti: sono Sonia e Luca, entrambi ex corteggiatori.