L'ex tronista Sara Affi smascherata, Maria De Filippi: "Storia mai sentita"

A "Uomini e Donne" scoppia la polemica su Sara Affi Felli, tronista della scorsa edizione del programma. Una fonte ha infatti svelato alla redazione che la ragazza ha preso in giro per mesi pubblico e autori, fingendosi single quando in realtà era ancora fidanzata con il suo ex Nicola Panico. La verità è venuta a galla durante la registrazione del dating show del 23 settembre.

La Affi Fella in poche ore ha perso oltre 150mila follower ed è stata anche scaricata da alcuni dei suoi sponsor che hanno pubblicamente preso le distanze da lei. La 21enne si è scusata con tutti su Instagram e ha poi disattivato il profilo.



LA STORIA CON LUIGI - Nella scorsa edizione di "Uomini e Donne" Sara aveva concluso la sua avventura scegliendo come compagno il corteggiatore Luigi. Poco dopo la fine del programma, però, i due si erano lasciati. Gli ex si sono rivisti qualche mese dopo nel salotto di "Uomini e Donne" (durante la puntata andata in onda il 13 settembre) per un confronto e il ragazzo le aveva chiesto pubblicamente spiegazioni, accusandola di aver finto per mesi di cercare l'amore quando in realtà era ancora impegnata con Nicola.



SARA SMASCHERATA - Nuove rivelazioni sono poi arrivate durante la registrazione del 23 settembre, quando uno degli autori ha reso pubblico il racconto di una persona vicina all'ex tronista. "Questa persona ci ha detto che la presenza di Sara era incompatibile con il senso del programma perché è sempre stata fidanzata con Nicola, che a noi risultava essere il suo ex" ha spiegato un autore. "Tutto questo allo scopo di guadagnare e avere popolarità, così come la scelta di Luigi, che risultava gradito al pubblico e le avrebbe quindi permesso di aumentare i follower".



IL COMMENTO DI MARIA - Increduli in studio gli opinionisti, il pubblico e anche Maria De Filippi. "Ne abbiamo viste di tutti i colori, ma un intrigo così mai" ha commentatoTina. "Una storia così non l'ho mai sentita. Mi auguro che ci sarà una spiegazione diversa da quella raccontata" la speranza di Maria De Filippi. Le scuse e l'addio social della Affi Fella, però, sono la conferma finale di tutta la bugia.