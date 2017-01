"Uomini e Donne", Jonas Berami sceglie Rama Lila con un lungo bacio

11:07 - Alla fine Jonas Berami ha trovato l'amore a "Uomini e Donne": è Rama Lila. Dopo molti alti e bassi, l'attore del "Segreto" ha scelto la bella mora con un lungo bacio sotto una pioggia di petali rossi. Prima della decisione, però, si è divertito a tenerla ancora un po' sulle spine organizzandole tre incontri romantici che ha puntualmente disertato. Ma la ragazza lo ha subito perdonato ed ora è pronta a vivere con lui una favola d'amore.

Durante la puntata (che è stata registrata ma non è ancora andata in onda) Jonas ha cotto a puntino la sua corteggiatrice prima di sceglierla. Ha infatti organizzato una romantica colazione sull'erba per due, lasciandola però sola soletta ad aspettarlo. Non contento le ha poi dato appuntamento in un centro estetico, ma anche in questa occasione non si è presentato. Per 'farsi perdonare' le ha fatto quindi trovare in albergo un abito e un invito a cena, salvo poi farle sapere con un biglietto di non poter essere presente perché a Parigi con alcuni amici.

Una volta in studio ha fatto prima entrare Selma e Gilia, le due corteggiatrici rifiutate, e poi ha mandato a chiamare Rama Lila. Alla sua bella ha spiegato che gli scherzi erano un modo per farle capire di non trascurarlo troppo e le ha poi annunciato la scelta. Con un sorriso radioso e un lungo bacio lei gli ha detto di sì; ora il loro amore può ufficialmente iniziare lontano da occhi indiscreti.