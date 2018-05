"Uomini e Donne", il tronista siciliano Nicolò ha scelto Virginia

"Il nostro percorso è andato avanti tra alti e bassi. Dopo l'esterna di Roma ho capito che non ti lasciavi andare per paura di soffrire. Prima di dirti sì o no ho bisogno di un minuto". Quindi il tronista siciliano Nicolò Brigante comunica a Virginia di averla scelta. La risposta non si fa attendere: "Sì". A "Uomini e Donne”, il talk dei sentimenti di Maria De Filippi, si è formata un'altra coppia.