28 agosto 2015 "Uomini e Donne", ecco i nuovi tronisti Questʼanno il programma di Maria De Filippi sarà un mix con "Temptation Island": sul trono Sivia Raffaele, Amedeo Barbato e Gianmarco Valenza

Squadra che vince non si cambia, così Maria De Filippi, sempre al timone di "Uomini e Donne", conferma gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Con una novità, anticipata proprio dalla padrona di casa, che parla di un mix con il reality "Temptation Island". Dal blog ufficiale del programma emergono anche i nomi dei tre tronisti: Sivia Raffaele, Amedeo Barbato e Gianmarco Valenza. Troveranno l'amore?

AMEDEO BARBATOAmedeo è originario della provincia di Napoli, ha 27 anni, da poco ha abbandonato l'Università e lavora nell'agenzia assicurativa dei genitori. Non è mai apparso in tv e si descrive come un ragazzo "semplice, allegro e spensierato". Le corteggiatrici però dovranno stare attente, pare infatti che sia molto luntaico, per sua stessa ammissione. "Mia mamma rappresenta la spensieratezza - racconta nella presentazione - è un'amica, spesso andiamo a fare gli aperitivi insime. Le racconto i miei segreti ed è una mia complice a 360 gradi. Mio padre invece è la parte più razionale e seria di me". Ma come deve essere la sua donna ideale? "Cerco una ragazza che sappia coinvolgermi, che abbia un suo stile, che sia curiosa e intelligente, ambiziosa e dinamica. In amore ho sempre cercato di controllarmi. Adesso mi auguro una persona che riesca a farmi aprire senza più freni".

SILVIA RAFFAELESilvia Raffaele è un volto conosciuto dai fan del programma. E' infatti l'ex corteggiatrice di Fabio Colloricchio e quest'anno torna in tv nella veste di tronista. E' una bella 25enne che arriva da Catanzaro, lavora per un'azienda telefonica, ama fitness e shopping e si definisce "testarda, orgogliosa e passionale". "Se capisco i miei errori riesco a chiedere scusa - racconta nel video introduttivo - Non amo le persone false e se mi sento presa in giro non perdono. C'è una frase che mi ripeto sempre, 'la vita è una e me la voglio godere'...". In un uomo cerca l'intraprendenza e lo spirito di iniziativa: "Non voglio un ragazzino e soprattutto deve saper farmi ridere e stupirmi. Vorrei una famiglia, anche se il matrimonio lo vedo davvero lontano, da tantissimi anni sono single".