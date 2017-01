"Uomini e Donne", Andrea e Valentina escono allo scoperto

11:19 - Alla fine ha trionfato l'amore tra Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda. Nel salotto di "Uomini e Donne" l'ex tronista se n'era andato senza scegliere nessuna delle corteggiatrici, ma chi la dura la vince. Valentina lo ha infatti raggiunto a Bologna e da allora sono inseparabili. Forse Andrea voleva proprio questo, una prova che l'interesse per lui fosse reale. E ora, come tutti gli innamorati, si preparano a festeggiare il loro primo San Valentino.

Dopo l'esperienza nella casa del Grande Fratello, Andrea si era rivolto a Uomini e Donne per cercare la donna della sua vita. Alla fine del suo percorso, però, non era riuscito a scegliere tra Sharon e Valentina; e aveva quindi deciso di abbandonare il programma da single.



Una decisione che aveva lasciato con l'amaro in bocca Valentina, che non era riuscita a trattenere le lacrime. "Io sono delusissima, non è più un gioco per me - aveva dichiarato la corteggiatrice - Non l'ha capito lui. Non ha capito che se entri nella vita di una persona devi farlo in punta di piedi. Lui invece arriva d'impatto e se sei predisposta, lo accogli a braccia aperte".