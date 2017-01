"Uomini e Donne", Andrea Damante è il nuovo tronista

12:37 - E' Andrea Damante il nuovo tronista di "Uomini e Donne". Il ragazzo, che prende il posto di Rossella Intellicato, è già stato protagonista di un altro programma targato Maria De Filippi, "Temptation Island", dove ha incontrato la sua ex fidanzata Giorgia Lucini, già sulla sedia più popolare della tv nell'edizione 2011-12 dopo essere stata corteggiatrice di Andrea Angelini. Damante e la Lucini si sono lasciati da poco dopo oltre un anno d'amore.

Andrea Damante subentra sul trono a Rossella Intellicato, protagonista di un addio al veleno con tanto di lite con Tina Cipollari e polemiche con la redazione per il nuovo amore con Jeremias Rodriguez, sbocciato proprio all'indomani dell'uscita di scena dal programma.



Il ragazzo ha partecipato alla prima edizione di "Temptation Island" in qualità di tentatore. Proprio in quell'occasione conobbe Giorgia Lucini, facendo naufragare la sua storia con l'ex corteggiatore Manfredi Ferlicchia. I due hanno fatto coppia fissa per mesi, poi la rottura. Ora Damante cerca un nuovo amore nello studio dello show di Maria De Filippi.



Nato a Gela, 25 anni fa, Andrea vive a Verona dove fa il dj e organizzatore di eventi. Si definisce “uno che vuole avere sempre ragione e che alla fine ce l'ha”, quindi il suo trono promette già scintille.