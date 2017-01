"Uomini e Donne", Amedeo sceglie Sophia

Amedeo al centro dello studio chiama per prima Romina e le spiega che lo ha colpito sin dal primo momento, ma il cuore gli dice altro, così le comunica che non è la sua scelta. La ragazza non la prende male, gli dice che le ha fatto piacere conoscerlo e che gli vuole bene, quindi lo saluta e se ne va.



E' la volta di Fabiola. Il tronista le dice di aver visto in lei molte affinità, sin dall'inizio, "rimani come sei, sei bella così, ma non sei la mia scelta!". Fabiola si mostra sorpresa e non la prende benissimo, lo saluta e se ne va.



Amedeo chiama infine "donna Sophia" e, emozionato, le comunica che è la sua scelta e spera che lo sia per tutta la vita. Sophia però dice di non fidarsi di lui, quindi il suo è un no: si alza, lo saluta e se ne va. Dopo un momento di sbigottimento da parte di tutti, la ragazza torna in studio, mentre sullo schermo appare la scritta "Si, perché stupendo fino a qui".