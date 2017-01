"Uomini e Donne", Amedeo e Sophia si lasciano e sui social volano gli stracci

Tutto nasce da alcune foto pubblicate sul web da Serena Panella (fidanzata per 4 anni con l'ex tronista), in cui la ragazza lascia intendere che frequenta ancora Amedeo. Barbato non la prende bene e accusa la ex di volerlo screditare, intanto vola a Gela, paese di Sophia, per farle una sorpresa dato che i due avevano avuto delle incomprensioni e dopo la scelta non si erano visti molto. Il viaggio in Sicilia è documentato sui social, la Panella vede quegli scatti e decide di rilasciare un'intervista con la sua versione dei fatti: lei e Amedeo non hanno mai smesso di frequentarsi e l'ex tronista, che le avrebbe sempre giurato di amarla, sarebbe un bugiardo, interessato solo a farsi pubblicità e alla visibilità derivata dal programma di Maria De Filippi.



E' a questo punto che compare un post di Sophia Galazzo: "Il silenzio non è sinonimo di inconsapevolezza, chi scava la fossa agli altri vi cade dentro. Tempo al tempo", scrive la ragazza, dando il là a un infinito botta e risposta.



Amedeo scrive: "Ora inizia la parte della vittima. Ridicola", corredando il suo commento con l'hashtag #sichiudeunaporta che di fatto conferma la rottura. L'ex tronista rincara la dose in un'altra lunga nota pubblicata per rispondere agli attacchi di alcune fan: "Ma pensate veramente che io possa aver visto la mia ex durante il programma? Ma pensate veramente che Sophia non sia lì solo per le telecamere e la voglia di apparire? Ma pensate veramente che dietro a tutto questo teatrino qualcosa non sia stato pilotato?" . Parole queste ultime che hanno indotto i fan a pensare che il ragazzo intendesse lanciare accuse anche contro la redazione di "Uomini e Donne", intento che in seguito Amedeo ha smentito.



Intanto Sophia prova a chiudere la querelle: "Questa storia é caduta nel ridicolo – scrive - Ad oggi vi dico di non associare più il mio nome a quello di Amedeo". Questione chiusa? Macché. La ragazza non resiste alla tentazione di rispondere ad alcuni commenti dei fan, suscitando la reazione dell'ex tronista.



L'imbarazzante escalation è inevitabile. Il fiume di attacchi e insulti reciproci si fa impetuoso, con lui che accusa la ragazza di essere una "montata", "ambiziosa", "arrogante", addirittura "squallida" e la ragazza che risponde definendo l'ex tronista un "pagliaccio". Poi Amedeo prova a rimediare (?) alle sue precedenti parole al veleno, affermando che Sophia "ha sempre saputo tutto della mia ex e che comunque ci sentivamo e non ha mai mosso ciglio, perché diceva che il pubblico voleva la coppia", in sostanza sostenendo che la corteggiatrice fosse interessata solo alla notorietà e aggiungendo: "Siamo fondamentalmente incompatibili. Non è mai cresciuto un sentimento tra di noi, tutto qui! Ah dimenticavo, se volevo fare business a Sophia me la tenevo stretta".



La ragazza risponde pubblicando in rete il contenuto di una chat tra i due, poi scrive: "Stiamo cadendo nel ridicolo. Io ho i messaggi di tutte le volte che ho deciso di chiudere la pagliacciata". Difficile pensare che la "pagliacciata", come la definisce Sophia, non abbia altri strascichi, magari in tv lì dove tutto è cominciato.