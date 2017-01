22 dicembre 2014 "Uomini e Donne", Aldo Palmeri e Alessia Cammarota si sono detti sì La coppia nata nel date show di Maria De Filippi si è sposata a Catania Tweet google 0 Invia ad un amico

14:41 - Matrimonio da favola per Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, che si sono sposati a Catania. La coppia, nata qualche mese fa nello studio di "Uomini e Donne", ha condiviso con i fan di Facebook l'album di nozze: dalle scarpe all'abito bianco, fino all'emozionante momento del sì. "Nonostante tutto e tutti" ha commentato la neo sposa via social, a margine dello scatto che la ritrae mentre bacia il suo maritino nuovo di zecca.

Puntuali sono arrivati gli auguri via social di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, un'altra delle coppie uscite da Uomini e Donne: "In bocca al lupo carissimi! Che questo giorno possa essere l' inizio di un percorso insieme come famiglia! Che la vita vi riservi sempre il meglio.Che la vita sia piena di gioia e di amore.. Noi vi pensiamo! Vi siamo vicini! Un abbraccio!".



Congratulazioni anche da Anna Munafò, che condivise con lo sposo l'esperienza del trono: "Tanti auguri ad entrambi, tanti auguri a qualcuno che nei camerini piangeva perché non sapeva come far comprendere all'altro i suoi grandi sentimenti… e tanti auguri a una persona che ha creduto in ciò che provava in quel momento e ha deciso di seguire i suoi sentimenti. A dimostrazione che il cuore non sbaglia mai nel bene e nel male".