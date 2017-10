"Uomini e Donne", Aldo e Alessia di nuovo genitori

Un altro fiocco azzurro in casa di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota . I due sono infatti diventati di nuovo genitori. E' nato il secondo figlio della coppia di " Uomini e Donne ". Un altro maschietto dopo Niccolò, nato nel 2015. Aldo e Alessia avevano scelto il talk dei sentimenti di Maria De Filippi per annunciare la seconda gravidanza.

Non è stata la coppia a fare il lieto annuncio sui social. Ci ha invece pensato la loro dottoressa, che su Facebook ha postato questa frase che non è sfuggita ai fan: "Tanti auguri ad Aldo ed Alessia per il loro secondo bimbo". Per fortuna è andato tutto bene. Congratulazioni.