"Uomini e Donne" al via per Gianmarco, Amedeo e Silvia

Amedeo, 28 anni, è nato e vive a Camposano in provincia di Napoli. E' un broker assicurativo di un'agenzia immobiliare di proprietà familiare e si definisce "un ragazzo semplice, ma un po' lunatico". Ma se si innamora è pronto a tutto come "fare il mio primo tatuaggio per la donna che amo".



Gianmarco, 24 anni, è di Latina. Già noto al grande pubblico per aver partecipato assieme all'ex fidanzata Aurora all'ultima edizione di "Temptation Island".