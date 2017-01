"Una Vita", arriva il magazine della soap di Canale 5

Il primo numero arriverà il 25 ottobre e sarà incentrato sui due protagonisti Manuela e German, con una lunga intervista ai due interpreti Sheyla Fariña e Roger Berruezo. Ma ci sono anche nuovi personaggi pronti a portare giustizia in calle Acacias a portare giustizia; come Mauro, interpretato dall’attore Gonzalo Trujillo. Nella sezione Colpi di Scena si possono leggere le pillole di una lunga intervista all’attore, che verrà pubblicata integralmente nel prossimo numero della rivista.



Con il Fotoromanzo, si ripercorreranno invece le storie di tutti i personaggi dalle primissime puntate. Inoltre sono presenti le interviste ad Aurora Guerra e Miquel Peidró, co-autori della telenovela, incontrati nel Backstage del set, a Madrid. E infine non potevano mancare le due rubriche ispirate alle attività commerciali presenti in calle Acias: la cucina de La Deliciosa ed i consigli della sartoria più chic di Calle Acacias, quella dei Seler.



Una vita magazine è edito da Fivestore. Il primo numero, in edicola dal 25 ottobre, ha un prezzo di lancio di un euro