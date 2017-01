"Una serata… Bella Senza fine!", su Retequattro un tributo a Endrigo, Paoli e Tenco

Torna la serata-evento di Retequattro dedicata alla grande musica italiana. Sabato 12 novembre, in prima serata, è la volta di "Una serata... Bella Senza fine!", dedicata alle intramontabili canzoni di Sergio Endrigo, Gino Paoli e Luigi Tenco. Alfonso Signorini presenta la one night only con la collaborazione di Rosita Celentano. Sul palco oltre a Paoli e Ornella Vanoni, Annalisa, Giovanni Caccamo, Ron, Syria, Paola Turci.