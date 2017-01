"Una serata… Bella per te, Gianni!", concerto-evento in tv

Marcella Bella torna a calcare le scene con "Una serata... Bella per te, Gianni" un concerto-evento dedicato al fratello. Un'occasione unica per riascoltare i loro più grandi successi, tratti dagli album che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. L'appuntamento è martedì 9 giugno , in prima serata su Rete 4 . Presentatore d'eccezione, al fianco di Rosita Celentano, il direttore di "Chi" Alfonso Signorini.

La one night only è arricchita dalla partecipazione di artisti e amici di Marcella e Gianni Bella: Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Mario Biondi, Mario Lavezzi, Annalisa e Deborah Iurato, con i quali la cantante dà vita ad inediti e trascinanti duetti.



Da Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Arisa, Emma, Pupo, Andrea Mingardi, Riccardo Fogli, Gino Vannelli, Alba Parietti, Cristiano Malgioglio e Dalila Di Lazzaro, videomessaggi-omaggio all’amico di una vita. Anche Mogol, storico autore dei due musicisti siciliani, partecipa alla serata. E in via del tutto straordinaria ci sarà un video realizzato e montato da Adriano Celentano con immagini inedite e una sua dedica a Gianni Bella.



Per 'Una serata... Bella per te, Gianni!', Marcella Bella è accompagnata da un'orchestra di 18 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino. In scaletta evergreen come “Io domani”, “Montagne verdi”, “Non si può morire dentro”, “Più ci penso”, “Senza un briciolo di testa”, “L'ultima poesia”, “L'arcobaleno”, “L'emozione non ha voce" e tanti altri indimenticabili brani. Questi due ultimi brani scritti per Adriano Celentano da Gianni Bella e Mogol fanno parte dell' album di Adriano Celentano "Io non so parlar d'amore", uno degli Album più venduti della storia della musica italiana che ad oggi ha superato le 2 milioni e mezzo di copie.