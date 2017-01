"Una Mamma per Amica", una new entry nel cast del revival

Mentre manca pochissimo all'annuncio della data di rilascio del revival di "Una Mamma per Amica", scopriamo da Entertainment Tonight che Alex Kingston, protagonista di "Doctor Who" e "ER" ha lavorato sul set della serie per ben due episodi. L'attrice ha dichiarato che il suo personaggio sarà "davvero molto eccentrico". Il revival sarà intitolata "Gilmore Girls: A Year in the Life" e sarà composta da quattro episodi, dedicati ognuno a una stagione.