"Una mamma per amica", rivelato titolo ufficiale e poster del revival

Nel corso di un'apparizione all'Ellen DeGeneres Show, Lauren Graham ha svelato il titolo ufficile del reboot di "Una mamma per amica". La continuazione della serie con i quattro nuovi episodi in arrivo entro fine anno si intitoleranno "Gilmore Girls: A Year in the Life". Ogni episodio racconterà gli eventi accaduti durante una diversa stagione, da qui i i titoli "Winter", "Spring", "Summer" e "Fall".