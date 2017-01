"Un Posto al Sole", Roberto Alpi entra nel cast con l'ex moglie Giulia Cavalli

La morte prematura della figlia Arianna riunisce sul set gli ex coniugi Giulia Cavalli e Roberto Alpi. L'attore entra infatti a far parte di "Un posto al sole" in cui vestirà i panni di Giancarlo Petrone, editore della radio dove lavora il giornalista Michele Saviani (Alberto Rossi). "Sono contento di essere qui, di iniziare questa nuova avventura in questo momento per me molto difficile", ha spiegato l'artista.