"Un posto al sole", Giuseppe De Rosa in coma farmacologico

L'attore Giuseppe De Rosa è ricoverato in coma farmacologico, in condizioni gravi ma stazionarie, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, in seguito ad un incidente stradale. Negli ultimi tempi il 66enne aveva ricoperto il ruolo del procuratore capo della Repubblica, Angelo Rulli, nella soap "Un posto al sole" ma i telespettatori lo ricordano anche come uno dei protagonisti de "Il bello delle donne".