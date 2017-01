"Un Posto al Sole", è morta la figlia di Marina Giulia Cavalli e Roberto Alpi

Il mondo delle soap opera si stringe intorno a Marina Giulia Cavalli e Roberto Alpi per la perdita di Arianna , la figlia 20enne dei due attori, venuta a mancare per una malattia incurabile. A dare la notizia è stata la collega della Cavalli a "Un Posto al Sole" Marina Tagliaferri , con un post di cordoglio su Facebook: "Il mio cuore vicino a quello di una mamma che ha perso il suo angelo. Addio Arianna. Guardaci da dove sei e rimani vicino a noi".

Arianna Alpi era nata dal matrimonio tra Roberto e Marina Giulia Cavalli oggi divorziati. Alpi è un volto molto noto del piccolo schermo, non solo per il ruolo di Ettore Ferri in "CentoVetrine". La Cavalli fa parte del cast di "Un posto al Sole" dal 2001 e interpreta la dottoressa Ornella Bruni, tra i personaggi più amati della soap opera ambientata a Napoli.



Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati sui social non solo dai fan, ma anche da tanti colleghi.