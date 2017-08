"Un posto al sole", Arianna e Filippo si sono sposati

L'amore oltre la soap opera. E anche se in "Un posto al sole" i loro cuori battono per Andrea e Serena, Samanta Piccinetti (Arianna) e Michelangelo Tommaso (Filippo) nella vita sono innamorati davvero. Tanto che si sono sposati in Toscana, a Siena, festeggiati da tutti i colleghi della serie tv. Belli, eleganti e sorridenti i due si sono giurati amore eterno.