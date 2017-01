"Twin Peaks", la famiglia Palmer sarà al completo nel ritorno della serie cult

In aggiunta ai confermati Kyle MacLachlan (interprete di Dale Cooper), Sherilyn Fenn (Audrey Horne), Michael Horse (Tommy 'Hawk' Hill) e Miguel Ferrer (Albert Rosenfeld), nel cast ritornerà anche Peggy Lipton nei panni di Norma Jennings, come Everett McGill nei panni della sua amante Ed Hurley. Ci saranno anche Al Strobel come Mike, Kimmy Robertson come la svampita Lucia Moran, Harry Goaz come suo fidanzato. Confermati anche Charlotte Stewart nei apnni della madre di Bobby Briggs, Gary Hershberger (Mike Nelson, amico di Bobby); Jan D'Arcy (Sylvia Horne) e Harry Dean Stanton (Carl Rodd).



Nei nuovi episodi la comunità di Twin Peaks è cresciuta, dato che sono passati molti anni. Quindi conosceremo nuovi personaggi interpretati tra gli altri da Amanda Seyfried, Naomi Watts, Laura Dern, Tom Sizemore.



James Belushi e Robert Knepper dovrebbero interpretare due fratelli, mentre Jennifer Jason Leigh, vista nell'ultimo film di Quentin Tarantino, dovrebbe vestire i panni della misteriosa Judy.



Tra le altre indiscrezioni che girano, molte scene saranno girate a Las Vegas, e il co-autore Mike Frost farà un cameo, come nella serie originale.