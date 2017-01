"Twin Peaks", il cast si schiera con David Lynch con un video

10:17 - Non è chiusa la vicenda "Twin Peaks". Dopo l'annuncio dell'abbandono del progetto da parte di David Lynch per problemi di budget, gli attori del serial hanno registrato una serie di interventi video per spiegare cosa sarebbe il sequel del telefilm cult senza il suo creatore. Da Sheryl Lee a Sherilyn Fenn, tutti compatti con il regista. E adesso cosa succederà?

E' evidente come la notizia dell'addio del regista abbia lasciato sgomenti i fan così come i protagonisti della serie. Gli attori hanno registrato i loro interventi facendo riferimenti a scene e oggetti simbolo della serie. Così Sheryl Lee afferma che "Twin Peaks senza David Lynch sarebbe... "una ragazza senza un segreto", mentre per Sherilyn Fenn sarebbe "come degli occhi senza sopracciglia". Peggy Lipton dice che il telefilm senza il suo regista sarebbe come "una crostata senza le ciliegie", mentre per Jennifer Lynch sarebbe "un buco senza la ciambella".



All'iniziativa del cast ha fatto eco quella di un sito, "Welcome To Twin Peaks", che ha lanciato l'hashatag #SaveTwinPeaks per convincere tramite una campagna social la Showtime a coinvolgere Lynch.