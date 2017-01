"Twin Peaks": ecco tutti i promo tv andati in onda su Canale 5 nel 1991

Ecco tutti i promo televisivi delle puntate de "I segreti di Twin Peaks" andate in onda nel 1991 su Canale 5. In un video QuiMediaset ha raccolto tutte le immagini più significative della serie tv cult, ideata da David Lynch e Mark Frost, che ha turbato i sonni dei telespettatori degli Anni Novanta e rivoluzionato il linguaggio seriale. Qualche giorno fa a sorpresa sono state annunciati nove episodi inediti in onda nel 2016.