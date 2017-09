"Twin Peaks", David Bowie aveva approvato il suo cameo prima di morire

Prima della sua morte nel gennaio 2016, David Bowie aveva approvato l'inserimento in "Twin Peaks 3" di alcune clip tratte da "Fuoco cammina con me" (film del 1992), prequel della serie creata da Mark Frost e David Lynch, in cui il Duca Bianco aveva recitato nel ruolo dell'agente Fbi Phillip Jeffries. Lo ha rivelato Sabrina Sutherland, la produttrice esecutiva della serie, in una chat su Reddit, rispondendo alle domande degli utenti.