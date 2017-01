"Tutti insieme all'improvviso", Giorgio Panariello veterinario per fiction

Giorgio Panariello debutta da protagonista in una fiction con " Tutti insieme all'improvviso ", la miniserie in otto puntate in onda da venerdì 15 gennaio, in prima serata, su Canale 5. Un progetto in cui l'attore toscano non si è limitato a recitare il ruolo del veterinario Walter, di cui, a "Tv Sorrisi e Canzoni", dice: "Sembra scritto apposta per me, Walter sono io". Nel cast anche Lorenza Indovina, Lucia Ocone e Marco Mazzocca .

L'amore per gli animali e in particolare per i cani non è l'unico tratto in comune tra Giorgio Panariello e il personaggio che interpreta in "Tutti insieme all'improvviso": "Anch'io come Walter ho vissuto un periodo in cui non volevo prendermi responsabilità. - dice l'attore a "Tv Sorrisi e Canzoni" - Come lui ho perso un fratello e anche io non avevo una famiglia, che poi pian piano mi sono costruito".



La fiction ha richiesto tanti mesi di riprese, da marzo a luglio 2015, ma per Panariello girare non è stato un peso, nonostante la sveglia all'alba: "Mi alzavo ogni mattina alle sei e mezzo e si lavorava fino alle 18. Sembrava di essere impiegati al comune. Non mi era mai successo neanche quando facevo il cameriere. Per fortuna si lavorava bene e il progetto mi piaceva”.



Gli piaceva così tanto che l'attore toscano è intervenuto "sulla scrittura del soggetto, ho aiutato a scegliere il cast, ho aggiunto un tocco di comicità e con gli altri attori abbiamo spesso improvvisato. Mi sono divertito molto", dice Panariello, che però sul set ha preferito non portare il suo cane Zac. "Non lo porto mai con me a Roma. Rimane ad aspettarmi nella casa di Prato, dove sta sicuramente meglio".