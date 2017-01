"Tutta colpa di Freud" diventa una miniserie per Canale 5

Il film di Paolo Genovese " Tutta colpa di Freud " diventa una miniserie in due puntate con scene inedite e mai viste in prima serata su Canale 5 , in prima tv assoluta mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre. Una sorta di Director's Cut del film con Marco Giallini , Vittoria Puccini , Anna Foglietta e Laura Adriani , vincitore del Ciak d'oro e candidato a 6 statuette tra David di Donatello e Nastri d'Argento.

Uno psicologo cinquantenne, Francesco (Giallini), è stato lasciato solo dalla moglie ad allevare tre figlie e continua a farlo con grande amore e attenzione nonostante l'ultima abbia già compiuto 18 anni e la prima abbia superato i 30. Le tre figlie sono particolarmente sfortunate in amore: Sara (Foglietta), omosessuale, viene regolarmente lasciata dalle fidanzate quando le cose si fanno serie; Marta (Vittoria Puccini), libraia, si innamora di scrittori che non la ricambiano; Emma (Adriani), maturanda, ha avviato una storia con un coetaneo di suo padre, per giunta sposato.



"Tutta colpa di Freud" trova nella versione televisiva "reloaded" inedita un prolungamento ideale per trascorrere due serate all'insegna della commedia d'autore.