"Tu si que Vales" vince la serata

13:52 - La protagonista indiscussa della quarta puntata di "Tu si que Vales" è stata decisamente Maria Santarella, convinta di aver inventato il trolley e presentando il modello della sua valigia perfetta. E pazienza se non ha superato la prova, i battibecchi con il quarto giudice Mara Venier sono stati davvero imperdibili. Lo show di Canale 5 intanto ha segnato un nuovo record di ascolti: 25.06 % di share pari 5 milioni 355 mila telespettatori.

Davide e Andrea, i fratelli ginnasti specialisti nel mano a mano, hanno dato spettacolo convincendo i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Stesso risultato - tra gli altri - per Luiza Bonilla che ha oscillato nel vuoto, l'illusionista Dan Sperry che riesce a far uscire dagli occhi persino il filo, ma anche Paolo Lepore, l'altro illusionista che ha spinto Scotti a giurare di tornare a casa nudo e ancora i decoratori di cappuccini Cocco e Torres.



Non è passata inosservata però la 59enne Santarella, convinta di essere l'inventrice del trolley e di avere l'esclusiva sul brevetto. Finisce subito nelle grinfie della Venier. Mara viene quindi accusata di "non capire nulla". E anche quando è il pubblico a mandarla a casa si arrabbia: "Selezionate un pubblico di ingegneri e di architetti".



Scotti quindi la consola: "Signora torni con nuovo giudice e nuova giura". "Tu si que Vales" ha conquistato prima, seconda serata e il miglior risultato della giornata, nonostante i numerosi match calcistici. Sul target commerciale 15-64 anni, lo show di Canale 5 vola al 28.57% di share, mentre il concorrente "Ballando con le stelle" si arresta al 13.99%.