"Tu si que Vales", un asso pigliatutto: lo show assicura a Canale 5 prima e seconda serata

“Tu si que Vales” vince tutto e raggiunge un nuovo record sia in share con il 25.93%, sia in valori assoluti con 5 milioni 281 mila spettatori. L’ammiraglia Mediaset grazie al talent show targato Fascino P.G.T si assicura prima e seconda serata. Tanti gli ospiti e qualche scintilla tra Maria De Filippi e alcuni concorrenti nella settima puntata del talk show del sabato sera condotto da Simone Rugiati e Belen Rodriguez.

Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi a fare da giudici e Mara Venier a guidare la giuria popolare per una puntata ricca di talenti, tra gli 0 e i 99 anni di qualsiasi nazionalità capaci di esibirsi in performance straordinarie: giocolieri, mentalisti, acrobati, cantati, attori, imitatori, comici, campioni sportivi, maghi, artisti di strada e tanti altri ancora. Tutti impegnati a guadagnare più tempo possibile per arrivare alla finale ormai non troppo lontana. Sul target giovani (15-34 anni) TSQV vola al 30.57% di share (mentre Rai Uno ottiene il 5.24%). “Tu si que Vales” campione anche sui social, con l’hashtag #Tusiquevales al primo posto della classifica trend topic Italia su Twitter.