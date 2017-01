"Tu si que Vales", ultime sfide e Il Volo per accendere il gran finale

Il Volo è ospite del gran finale di " Tu si que Vales ". Il trio presenterà il nuovo singolo " L'amore si muove " nello studio dello show di Canale 5, condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole . Sabato 21 novembre, in prima serata, 16 perfomer si contenderanno la vittoria, ma la giuria popolare sceglierà un solo artista a cui andrà il premio da 100 mila euro. Presenti in studio, i giurati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi con Mara Venier.

L'ultimo appuntamento di "Tu si que Vales", leader di ascolti del sabato sera per tutta la stagione, era previsto per sabato 14 novembre, ma è stato annullato in seguito agli attacchi terroristici che hanno colpito Parigi.



Una finale solo rimandata, in cui i giurati non avranno più il compito di valutare le esibizioni, ma potranno commentarle e godersi lo spettacolo. Sul palco si avvicenderanno i 16 finalisti dai diversi talenti: i cantanti Shari Noioso e Mario Londino, la band Jumpin'up, i ballerini Devis Masini e il gruppo Fifty Dance, gli acrobati Nacho Ricci, Angelica Bongiovonni, Black Blues Brothers, Baskultoo e Uzeyer. Poi la comica Apetta Nicoletta, l'imitatore Antonio Mezzancella, il Puppet Show di Ira e Mom, l'illusionista Ottavio Belli, la performer di Hula Hoop Andreanne Thiboutot e gli Xpogo Team, Atleti Xpogo.