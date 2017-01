"Tu si Que Vales", torna Mara Venier

Con la sua simpatia esplosiva ha regalato sketch divertenti con Rudy Zerbi e Belen, a "Tu si Que Vales" Mara Venier torna a ricoprire per la seconda volta il ruolo di quarto giudice. Sabato primo novembre in prima serata su Canale 5 è la volta tra gli altri di un gruppo specializzato in ombre, un eccezionale rumorista, un monopattino freestyle e il palo oscillante.