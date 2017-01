"Tu si que Vales", tanti artisti nel sabato sera di Canale 5

Sabato 21 ottobre quinto appuntamento con “Tu si que Vales”, lo show che mostra il talento in tutte le sue declinazioni, in onda in prima serata su Canale 5. A valutare le performance dei concorrenti ci sarà come al solito la giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Ad aiutarli anche Mara Venier, capo della giuria popolare. Alla conduzione la coppia formata da Belen Rodriguez e Simone Rugiati.