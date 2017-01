12 ottobre 2014 "Tu si que vales" si aggiudica la seconda sfida del sabato sera Lo show di Canale 5 basato sul tempo ha conquistato le fasce di prima e seconda serata superando il competitor Rai Tweet google 0 Invia ad un amico

12:06 - La sfida del sabato sera va a "Tu si que Vales", il nuovo show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole. In crescita rispetto alla prima puntata, ha ottenuto 4 milioni 543mila telespettatori pari al 21% di share, superando così il competitor Rai "Ballando con le stelle", fermo al 20.45% con 4 milioni 412 mila telespettatori.

La divertente carrellata di esibizioni dei concorrenti, impegnati a convincere la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi (oltra a quella popolare per l'occasione guidata da Emma Marrone) a concedere loro un surplus di tempo e passare così alla fase successiva, ha conquistato il pubblico, aggiudicandosi sia la fascia di prima sia quella di seconda serata.



In particolare il programma ha ottenuto un ottimo risultato sui target più pregiati per gli investitori pubblicitari: sui 15-64 anni, lo show ha segnato il 23.94% di share( mentre "Ballando con le stelle" si è fermato al 16.13% di share) e sui giovani 15-34 anni ha raggiunto il 28.81% di share ("Ballando con le stelle" il 12.13% di share).