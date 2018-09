"Tu si que vales" riaccende il sabato sera di Canale 5: al via la quinta edizione

Torna lo show più spettacolare del sabato sera. Il 29 settembre, su Canale 5 i n prima serata riparte infatti “Tu si que Vales”. Giunto alla quinta edizione il talent ripropone la squadra vincente alla conduzione ovvero il trio composto da Belen Rodriguez (al quinto anno) e dagli sportivi Martìn Castrogiovanni , ex pilone della Nazionale Italiana di Rugby e Alessio Sakara, tra i più grandi lottatori nel mondo di MMA. Una graditissima new entry è invece Iva Zanicchi, che rappresenterà la giuria popolare.

La signora della musica italiana, la pasionaria artista e amatissima dal grande pubblico Iva Zanicchi sarà quindi alla guida dei cento votanti presenti in studio, che con le loro preferenze, possono radicalmente cambiare le sorti dei performer in gara. A giudicare le performance, il collaudato poker d’assi composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi che, muniti di una bacchetta magica che scandisce il tempo a disposizione per le esibizioni, sono pronti a commuoversi, divertirsi, emozionarsi, sorprendersi e spesso farsi coinvolgere dagli artisti in gara. Dalla magia, all’escapologia, dalla ginnastica artistica al canto o al ballo, dal funambolismo alla comicità fino ad arrivare alle arti marziali e agli sport più estremi...