"Tu si que vales", partenza a razzo. Ecco le esibizioni più belle

Il programma condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole si è imposto anche in sovrapposizione: dalle ore 21.11 alle ore 23.59 "Tu si que vales" ha fatto registrare il 18.83% di share pari a 3.503.000 spettatori (Raiuno al 17.29% di share con 3.215.000 telespettatori); mentre dalle ore 24.00 alle ore 24.3 lo share è stato del 24.13% pari a 2.513.000 spettatori (Raiuno fermo al 17% di share con 1.771.000 telespettatori).



Come al solito si sono alternati sul palco moltissimi concorrenti, alcuni che si sono fatti notare per la propria bravura, altri per la propria simpatia, trovando nella giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti una sponda perfetta, con Mara Venier valore aggiunto a guidare la giuria popolare.



Tra quelli che sono stati ammessi alle prossime puntate ricevendo il proprio bonus di tempo, ci sono gli acrobati Circus Concept, il fachiro Ivan Bragazzi, il baby-ballerino Davis Masini eil prestigiatore Mike Chao. E' già comparsa una nuova antagonista di Mara Venier, si chiama Laura de Marchi e fa l'attrice.