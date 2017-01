"Tu si que vales", ottimi ascolti e confessioni della giuria

Maria De Filippi parlando con i compagni di giuria ha detto: "Per fare la conduttrice occorrono fortuna e, detto francamente, anche raccomandazioni. Senza mio marito non sarei riuscita a fare il lavoro che faccio”. Il pubblico ha apprezzato l'umiltà e ha applaudito, Mara Venier ha aggiunto: "Senza tuo marito forse non ci saresti riuscita, ma quello che è venuto dopo è merito tuo. È necessario avere talento e tu ce l’hai. Senza, non saresti arrivata da nessuna parte".