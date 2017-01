18 ottobre 2014 "Tu si que vales", Mara Venier è la giurata popolare della terza puntata Nuovo appuntamento in prima serata per lo show di Canale 5 incentrato sul tempo e condotto da Belen e Francesco Sole Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:41 - Torna per il terzo sabato consecutivo "Tu si que vales", il nuovo show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole, che vede i concorrenti lottare contro il tempo. Come sempre a decidere se tagliare o concedere più tempo per le esibizioni saranno i tre giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, ai quali questa settimana si affiancherà Mara Venier per guidare la giuria popolare.

Nuovo cambio della guardia dunque per i giurati popolari. Dopo Francesco Totti ed Emma Marrone, toccherà all’ex signora della domenica pomeriggio aggiungersi ai volti storici di casa Mediaset per decidere il destino dei concorrenti.



La sabbia della clessidra presente sul palco, e che scandisce le esibizioni, verrà fermata o potrà continuare a scorrere, come sempre, attraverso con un colpo di bacchetta magica, quella affidata ai giudici per emanare il loro verdetto.



La scorsa settimana lo show si è aggiudicato la sfida del sabato sera tenendo incollati al teleschermo 4 milioni 543mila spettatori per il 21% di share.