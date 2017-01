"Tu si que Vales" leader del sabato sera

15:08 - "Tu si que Vales" vola verso la finalissima, che andrà in onda sabato 29 novembre. Sono stati infatti annunciati i sedici concorrenti che si sfideranno a colpi di performance, in una lotta contro la clessidra, per convincere i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Cantanti, mangiatori di spade, ballerini e acrobati... chi si accaparrerà la vittoria e i 100mila euro in palio?

Serata ricca di emozioni a "Tu si que Vales", che ha decretato la rosa di sedici artisti che si esibiranno nella puntata conclusiva del 29 novembre.



Ad accedere alla finalissima saranno la cantante Valentina Tesio, il comico canterino Ruggero dei Timidi che ha divertito i giudici con i suoi testi strampalati, il mangiatore di spade Thomas Blackthorne, l'oboista Gabriele Palmieri e i ballerini di pole dance Claire Francisi ed Alessio Bucci. A spuntarla anche le Children Tappers, con il loro numero dii tip-tap, il gruppo di illusionisti Magus Utopia e l'escapologo David Merlini, oltre al trio comico Cicicri e tria.



In gara per la vittoria anche i ballerini volanti Chilly&Fly, gli acrobati Fratelli Caveagna, il marionettista Jordi Bertran e Miss Bocconcino, la cantante delle favole. A chiudere il cerchio magico i ballerini Tiwani e Gabriele, l'artista delle dita Santa Rodilla e la contorsionista Luzia Bonilla.