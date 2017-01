"Tu si que vales", le prime foto dal set

Squadra che vince non ci cambia. La macchina di "Tu si que vales" si è rimessa in moto tanto che a Roma si stanno registrando le prossime puntate che vedremo a settembre sempre su Canale 5 in prima serata. I giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e la confermatissima Mara Venier hanno cominciato a postare le prime foto sui social con i presentatori Belen Rodriguez e Francesco Sole. Insomma, tutto è pronto per la seconda edizione.