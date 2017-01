30 novembre 2014 "Tu si que Vales", la prima edizione va a Claire e Alessio, maghi della pole dance Gran finale per il nuovo show di Canale 5 basato sul tempo che, anche nell'ultima puntata, ha segnato un nuovo record di ascolti. E già si pensa alla seconda edizione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:16 - Gran finale per "Tu si que Vales", il nuovo show del sabato sera di Canale 5 che ha concluso la sua prima stagione con un nuovo record di ascolti. A seguire la finale sono stati 5 milioni 779 mila telespettatori, per il 27.50% di share. A conquistare lo scettro di campioni sono stati Alessio e Claire, coppia italo francese di pole dancer che ha sbaragliato la concorrenza convincendo giuria e pubblico.

Lo spettacolo condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole ha staccato il competitor Rai "Ballando con le stelle" di oltre 1 milione 500 mila telespettatori e 7 punti percentuali di share, battendolo l'ottava settimana consecutiva. Ancora più ampio il divario sul target commerciale 15-64 anni, dove "Tu si que Vales" svetta al 31.30% di share, mentre "Ballando con le stelle" si arresta al 14.34% di share.



Questa prima edizione ha segnato picchi che superano i 7 milioni di spettatori e il 33% di share, un risultato eccezionale per Canale 5. La redazione del programma è già al lavoro per la seconda edizione. Intanto la prima stagione va in cantiere con il trionfo della coppia di ballerini di pole dance Alessio e Claire. La loro esibizione ha conquistato tutti anche se le battaglia è stata dura, presentando il meglio (e anche il peggio, un peggio molto divertente) dei concorrenti che si sono battuti nel corso delle puntate per raccogliere più tempo possibile per le proprie esibizioni.



Scheri: "Uno show di livello internazionale" - "Una macchina artistica e produttiva portentosa per uno spettacolo di assoluto livello internazionale. Questo è 'Tu si que Vales', il nuovo intrattenimento di Canale 5, leader incontrastato del sabato sera". E' la soddisfazione del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, all'indomani della finale. "Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudi Zerbi sono dei giganti - continua -. A loro si è aggiunta una straordinaria Mara Venier. Ringrazio e faccio i complimenti a loro, ai bravissimi Belen Rodriguez e Francesco Sole e a tutta la squadra di questo meraviglioso programma. Il sabato sera è di Canale 5!", conclude Scheri.