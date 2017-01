"Tu si que vales": la giovane Shari incanta, per Mara uno scherzo... da lacrime

Un'altra puntata ricca di momenti divertenti ed esibizioni affascinanti. Per la Venier si è trattato di affrontare lo scontro finale con Laura De Marchi, l'attrice che le vuole soffiare il posto di quarto giudice. Questa volta la De Marchi si è presentata con tanto di laurea e tesi per dimostrare tutto il suo valore, trovare sponda presso gli altri tre giudici. Un crescendo di tensione con Mara che visibilmente mostrava un forte nervosismo fino a scoppiare a piangere. E a questo punto la De Filippi, Zerbi e Scotti hanno svelato la burla.



Oltre alle lacrime di Mara infatti c'è stato spazio per alcuni concorrenti che si sono guadagnati la loro fetta di tempo extra con prove di grande spessore, in campo musicale il gruppo dei La Rua e i percussionisti dei Bubble Beatz, i ballerini di capoeira Topazio e le gemelle Gibboni, che suonano un solo violino in due.



Non sono mancati anche quelli capaci di farsi notare con esibizioni "indimenticabili" in negativo, dallo chef in pensione venuto solo per mangiare a un Gesù che interpretava un brano di Madonna. Ma sicuramente il punto più alto della serata è stato raggiunto con "The Sound Of Silence" interpretata al piano da Shari Noioso, 12 anni di puro talento che ha tolto letteralmente il fiato ai giudici e al pubblico a casa. La ciliegina sulla torta l'ha messa Belen Rodriguez, conduttrice con Francesco Sole, con un abito sexy che ha colpito nel segno.