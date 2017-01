"Tu si que vales", la forza di Massimiliano Sechi commuove tutti

Puntata speciale per "Tu si que vales". A commuovere tutti, dai giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Mara Venier, ai presentatori Belén Rodriguez e Simone Rugiati, è stato Massimiliano Sechi. Il cui talento è quello di inseguire i propri sogni e non arrendersi di fronte alle difficoltà. Disabile in sedia a rotelle Massimiliano ha dato a tutti una lezione di vita.