"Tu si que Vales", l'acrobata Angelica Bongiovanni trionfa con la sua ruota di Cyr

"Tu Si Que Vales" permette anche questa settimana alla rete ammiraglia Mediaset di conquistare la leadership del sabato sera sia in prima sia in seconda serata. Dieci vittorie su dieci puntate, un risultato eccellente per lo show di Canale 5. E già si lavora sulla prossima edizione.





IL DIRETTORE DI CANALE 5 - Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, sottolinea: "Si è chiusa ieri una straordinaria stagione di 'Tú sí que vales'. Risultati eccezionali: leader assoluto del sabato sera per dieci settimane consecutive con una media di 4.509.000 telespettatori, 23% di share sul pubblico totale e 25.38% di share sul target 15-64 anni. Il programma ha staccato la concorrenza di 6,6 punti percentuali (nella finalissima di ieri sera lo stacco è stato di oltre 12 punti percentuali), che diventano addirittura 15 sul target commerciale. Divertimento, talento, ironia... 'Tú sí que vales' è sicuramente uno dei programmi più belli degli ultimi tempi. Giganti sono Maria De Filippi, Mara Venier, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Straordinari Belen Rodriguez e Francesco Sole. Grazie a tutti loro e complimenti sinceri a tutta la meravigliosa macchina artistica e produttiva. L'appuntamento è per il prossimo anno!".