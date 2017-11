"Tu si que vales", incidente molto sexy per Belen

Nel corso della sesta puntata di "Tu si que vales", in onda sabato 6 novembre su Canale 5, tra i numerosi concorrenti c'è stato spazio anche per una sfida di tango molto particolare, che ha avuto come protagonisti i due presentatori del programma Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. Se l'ex rugbista, nonostante sia risultato un po' impacciato, ha messo in mostra quanto imparato durante la sua esperienza nel programma "Ballando con le stelle", per la showgirl argentina la danza è apparsa molto più sensuale, complice un piccolo fuori programma registrato nella fase finale della performance. Durante l'esibizione Belen ha infatti perso una parte del reggiseno, facendo intravedere le sue curve sotto il vestito. Solo a ballo terminato la donna si è resa conto dell'incidente e ha cercato di correre ai ripari.