"Tu Si Que Vales", Incidente di ballo per Belen: strappo al vestito!

Buffo inconveniente per Belen Rodriguez durante un ballo romantico a Tu Si Que Vales, lo show in onda su Canale 5 nella prima serata di sabato. Il suo "particolare" vestito, un tubino sobrio, raffinato e allo stesso tempo fantasioso, con delle trasparenze che mettono ben in mostra le curve, ha riportato un squarcio sotto il braccio e ha ceduto sotto l'ascella. Il tutto, durante la serenata di Mario Cerra, il re delle sviolinate da Corato. A proteggerla c'è l’ex azzurro di rugby Martin Castrogiovanni, cui scappa più di qualche sorriso.