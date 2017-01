“Tu si que vales, grande intrattenimento ed emozioni”

16:22 - Ottimi dati d'ascolto per “Tu si que vales”, il nuovo show di Canale 5 basato sul tempo. Giancarlo Scheri, direttore di rete è entusiasta: “Serata televisiva d'eccellenza quella di ieri di Canale 5. Tu si que vales è uno spettacolo di assoluto livello internazionale. Un nuovissimo programma che ha riacceso in maniera strabiliante il sabato sera della rete. Un’immagine moderna, grandi emozioni, grande divertimento, grande intrattenimento”.

“I tre giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi sono sagaci, acuti, ironici, talentuosi, saggi, strabilianti...Una certezza per il programma e per i telespettatori – ha detto Scheri - Ottimi dati di ascolto per il programma che ha stravinto sul target pregiato, sul pubblico attivo dei 15/64 anni, con picchi del 31.50% di share. Grazie e complimenti a tutti, ai tre giudici, al giudice popolare, il campione Francesco Totti, ai due conduttori Belen Rodriguez e Francesco Sole. A tutta la meravigliosa squadra artistica e produttiva”.